Quanto dura la batteria del DualSense Edge per PS5?

Sappiamo che il DualSense Edge ha una batteria da 1050 mAh, meno capiente rispetto alla batteria da 1.560 mAh del DualSense standard. Ma, realmente quanto dura la batteria del nuovo DualSense Edge?

Nella recensione del DualSense Edge, il nostro Alessandro Bruni ci fornisce la sua esperienza diretta riguardo l'autonomia del controller: "nel corso delle nostre prove abbiamo constatato una durata inferiore del 30% circa rispetto a quella del DualSense standard, che di rado ha superato la soglia delle 5 ore."

Per quanto sia difficile stabilire una durata precisa della batteria, queste indicazioni sono sicuramente utili per avere una idea di massima sull'autonomia del DualSense Edge, inferiore, lo ribadiamo, rispetto a quella del DualSense tradizionale, con la durata stimata di una singola carica inferiore del 30%.

Sony ha dichiarato quali sono i motivi per i quali la batteria del DualSense Edge dura meno: "l'autonomia del DualSense Edge è moderatamente più breve rispetto a quella del DualSense perché abbiamo aggiunto molte funzionalità inedite mantenendo però lo stesso design e form factor. Volevamo trovare un buon equilibro tra il tempo di funzionamento e le prestazioni offerte dalle funzionalità più importanti ed avanzate del DualSense Edge."

