Quanto dura la batteria di PlayStation Portal? Il confronto con il DualSense di PS5

Dopo aver assistito alla presentazione ufficiale di PlayStation Portal guardate con sempre maggiore curiosità al 'lettore remoto' di PS5 ma, prima di valutarne l'acquisto, volete saperne di più sulla durata media della batteria?

A margine del reveal della console portatile per il cloud gaming di Sony, il colosso tecnologico giapponese ha offerto ai giornalisti di settore l'opportunità di provare in anteprima PlayStation Portal e di porre alcune domande sulle caratteristiche e sulle funzionalità del dispositivo che, lo ricordiamo, arriverà in Italia entro la fine del 2023 al prezzo consigliato di 219,99 euro. Uno dei quesiti più ricorrenti è stato quello della durata della batteria.

Nel corso delle prove, Sony ha preferito non fornire delle informazioni esaustive poiché le dimensioni effettive della batteria integrata in ogni modello di PlayStation Portal non sarebbero state ancora definite: solo a ridosso della commercializzazione del dispositivo, quindi, questo aspetto delle specifiche hardware verrà finalizzato dall'azienda nipponica.

Ad ogni modo, stando a quanto riferito ai microfoni di CNET da un portavoce di Sony, i progettisti giapponesi ritengono che la batteria integrata in PlayStation Portal vanterà un'autonomia non troppo dissimile da quella del DualSense: la durata media della batteria del controller di PlayStation 5 si attesta tra le 6 e le 8 ore, a seconda dell'utilizzo e del contesto di gioco.

Sulla scorta delle indicazioni offerte da Sony, quindi, possiamo supporre che l'autonomia di PlayStation Portal sarà di 6/8 ore, una durata più che sufficiente per garantire un'esperienza di gioco senza limitazioni in un contesto domestico o, comunque, in un'area coperta da una connessione Wi-Fi a banda larga. Se volete saperne di più sull'ultimo arrivato nella famiglia di dispositiv e accessori PlayStation di questa generazione, vi invitiamo a leggere questo approfondimento su come funziona PlayStation Portal, si può giocare senza la PS5?