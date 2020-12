Quanto dura Bloodborne per PlayStation 4? Longevità e durata

Uscito 18 mesi dopo il lancio di PlayStation 4 in tutto mondo, Bloodborne è ancora oggi considerato una delle migliori esclusive che la console di, ormai, vecchia generazione Sony abbia mai avuto.

Nato dall’estro creativo di From Software e del suo director Miyazaki, Bloodborne prende a piene mani dalla struttura tipica della serie Dark Souls, ma aggiunge un’ambientazione completamente diversa, dallo stile estremamente dark e gotico, che è riuscita ad attirare un gran numero di giocatori nel corso degli anni, sia tra coloro che erano già appassionati dei lavori di From Software, sia tra chi invece non si era mai cimentato con un prodotto di questo genere. Con l'arrivo della nuova generazione di console, Bloodborne può ora essere utilizzato anche su Playstation 5 in modalità retrocompatibile, pur senza un vero miglioramento delle performance se si escludono i tempi di caricamento.

In maniera del tutto simile ad altri giochi appartenenti allo stesso genere, Bloodborne è capace di intrattenere i giocatori per decine di ore prima di arrivare ad uno dei differenti finali che è possibile sbloccare tramite le vostre azioni durante ogni partita. Per scoprire tutti i segreti, i possibili finali e in generale tutto quello che il gioco è in grado di offrire, però, arriverete con facilità a spendere centinaia di ore in compagnia di Bloodborne.

