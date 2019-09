Quanto dura Borderlands 3? Alcune anticipazioni da chi lo ha già completato

Borderlands 3 è ormai realtà: tra due giorni il gioco sarà saldamente nelle nostre console e nonostante l'arrivo in ritardo delle review di Borderlands 3 sono già in moltissimi a non vedere l'ora di mettere le mani sul capolavoro annunciato di Gearbox. Ma una domanda è d'obbligo quasi sempre in questi casi: quanto dura il gioco?

Ne hanno parlato due redattori della divisione statunitense di IGN che hanno già completato il gioco, e hanno raccontato la loro esperienza. Uno dei due parla di oltre trenta ore per finire la campagna e la maggior parte dei contenuti riguardante la storia, ma precisa di aver dovuto interrompere ad un certo punto l'esplorazione e le side quest per consegnare la recensione di Borderlands 3 in tempo, per cui c'è sicuramente da aggiungere del minutaggio al suo conteggio.

Stando al redattore, la difficoltà del gioco aumenta progressivamente, soprattutto verso la fine del gioco, e l'endgame è molto affascinante, per cui il grado di longevità e rigiocabilità di Borderlands 3 sembra davvero essere piuttosto alto.

Il secondo redattore spara invece un po' più alto, fissando il cronometro di base sulle oltre quaranta ore necessarie per terminare Borderlands 3, sempre specificando di non aver completato tutte le side quest né di aver esplorato tutte le aree sbloccabili.

Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta, e sembra proprio che Borderlands 3 possa essere un gioco che ci terrà incollati allo schermo per davvero molto tempo. Siete pronti?