Quanto dura la campagna Battlefield 5?

Avete scoperto che Battlefield 5 è uno dei giochi PlayStation Plus gratis di maggio e volete sapere quanto dura la campagna per giocatore singolo in modo da organizzare il vostro backlog? Siete nel posto giusto.

Contrariamente al suo diretto predecessore, Battlefield 5 è ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La campagna per giocare singolo consta di un prologo e quattro differenti Storie di Guerra, che vi accompagnano su differenti fronti del conflitto. "My Country Calling", l'episodio introduttivo, v'insegna le basi del gioco catapultandovi da uno scenario all'altro, mentre in "Sotto nessuna bandiera" impersonate un criminale scarcerato da una prigione di Londra in cerca di redenzione in Nord Africa. In "Tiralleur" combattete al fianco delle unità senegalesi delle forze coloniali francesi per difendere la Francia, mentre in "Nordlys" venite catapultati nella Norvegia occupata, dove una giovane partigiana si batte per la liberazione del suo paese e la sopravvivenza della sua famiglia. Infine, "L'ultimo Tiger", episodio pubblicato dopo il lancio del gioco, vi cala all'interno di un potente carro armato Tiger I affidandovi il compito di guidare un equipaggio nella regione di Reno-Ruhr, in Germania.

La durata della campagna può variare da giocatore a giocatore, e soprattutto in base alla difficoltà selezionata, ma orientativamente possiamo affermare che Battlefield 5 dura all'incirca 6-8 ore. Un tempo perfettamente in linea con il genere di appartenenza, che ovviamente non tiene conto delle centinaia e centinaia di ore che possono essere potenzialmente trascorse all'interno della componente multigiocatore, composta dalle modalità storiche della serie, dalla cooperativa Armi Combinate e dalla battle royale Tempesta di Fuoco.