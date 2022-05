Quanto dura la campagna di Diablo Immortal? Blizzard risponde

Tutto pronto per l'esordio di Diablo Immortal su PC e sistemi mobile, fissato per il 2 giugno 2022. L'orario d'apertura dei server di Diablo Immortal è fissato in Italia per le ore 19:00 del giorno di lancio, e da quel momento sarà possibile esplorare le insidiose terre di Sanctuary perdendosi tra le sue atmosfere e pericoli.

Ma quanto durerà la campagna principale del nuovo gioco di Diablo? A rivelarlo è il Senior game designer Scott Burges ai microfoni di GameSpot: l'avventura principale terrà impegnati almeno per 20 ore, senza tuttavia contare i nuovi contenuti in lavorazione presso gli studi di Blizzard e di NetEase. Burges ha infatti rivelato quali sono i piani post-lancio per l'Action/RPG, che riceverà un supporto costante.

"Continueremo a pubblicare nuovi contenuti a cadenza regolare", conferma il designer approfondendo il discorso: "Il nostro obiettivo è che ogni tot mesi pubblicheremo un nuovo dungeon o una nuova area, accompagnandolo con nuove storie che i giocatori potranno vivere". Burges tuttavia non parla di una vera e propria roadmap sui futuri aggiornamenti, rivelando inoltre che diversi idee sono state scartate per il lancio del gioco.

Parlando appunto di Diablo Immortal, l'autore ritiene che debba essere considerato "un vero Diablo", accessibile comunque anche ai neofiti della serie: "E' oscuro e crudo, spingerà tutti i fan di Diablo ad esplorare ogni singolo dungeon e lo ameranno. Ma è anche un gioco molto facile da approcciare anche per chi non ha mai provato un Diablo prima d'ora", sottolinea Burges.

Per prepararvi al meglio eccovi una guida ai controller compatibili con Diablo Immortal su PC e sistemi mobile: pronti all'azione?