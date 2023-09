Quanto dura la campagna di Lies of P, quante ore servono per finire la storia?

Lies of P sta per arrivare e promette di tenerci impegnati per una interessante quantità di ore con entusiasmanti battaglie e tante novità da scoprire. Ammesso di voler portare a termine almeno la campagna principale, quante ore di gioco dovremo dedicargli?

Naturalmente, come per qualsiasi altro gioco, la durata varia a seconda del grado di approfondimento con cui scegliamo di approcciarci all'avventura e del nostro personale stile di gioco. In linea di massima, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Lies of P, al netto di quest secondarie e attività extra, la campagna principale durerà circa 30 ore.

Tuttavia, per i più scrupolosi, coloro che vorranno scandagliare gli angoli dell'universo ispirato alla fiaba di Pinocchio, il tempo di gioco potrà allungarsi fino a circa 60 ore, così come dichiarato dal Director del Gioco, Cho-Ji Won.

Lies of P è strutturato a livelli, ognuno dei quali si differenzia per le proprie caratteristiche e richiede circa 10 ore per essere completato. Ad aree più piccole si affiancheranno aree più vaste da esplorare, anche se il gioco non ha una compagine open-world.

Non dimentichiamoci, inoltre, che è caldamente consigliato finire Lies of P più di una volta, soprattutto se puntiamo ad ottenere tutto ciò che il gioco ha da offrirci.