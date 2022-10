Quanto dura la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2?

Call of Duty Modern Warfare II sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 28 ottobre 2022, ma chi ha prenotato una copia digitale del nuovo capitolo della serie Activision può già accedere alla campagna single player in attesa di mettere le mani sopra al pacchetto completo con tanto di multiplayer.

La nuova trama pensata da Infinity Ward si pone come diretto seguito del precedente Call of Duty Modern Warfare pubblicato nel 2019, e vede ancora una volta come protagonisti principali i membri della Task Force 141. Sappiamo già quanto dura la campagna di COD Modern Warfare II? Storicamente le modalità per giocatore singolo dei vari giochi della serie non si sono mai distinte per una durata particolarmente considerevole, ed anche l'ultimo COD sembra confermare la regola: per arrivare ai titoli di coda saranno infatti necessarie circa 7 ore, come confermato nella nostra recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.

In ogni caso non serve ricordare che l'offerta ludica del gioco Activision ha molto di più da offrire in termini di contenuti, grazie all'enorme focus rivolto alla componente online come di consueto. Non appena la versione completa sarà disponibile, quindi, si potrà vivere l'ultima fatica di Infinity Ward nella sua interezza.

Scopriamo infine se Call of Duty Modern Warfare 2 sarà su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio.