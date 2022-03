Quanto dura il codice PlayStation Plus? Entro quanto tempo deve essere usato

Vi siete mai chiesti quanto dura il codice PlayStation Plus? I codici emessi per sottoscrivere o estendono gli abbonamenti hanno una scadenza e non possono dunque essere utilizzati per sempre, dopo il periodo indicato infatti non saranno più validi e non verranno riconosciuti dal sistema.

Il codice PlayStation Plus dura 12 mesi dalla data di acquisto, questo vuol dire che avrete un anno di tempo per riscattare il codice acquistato, trascorso questo periodo il codice seriale verrà annullato e non potrete utilizzarlo in alcun modo. Ricordatevi quindi di attivare o estendere l'abbonamento entro dodici mesi dall'acquisto del codice o della ricarica PlayStation Plus.

Su Everyeye.it vi abbiamo già spiegato come controllare la scadenza dell'abbonamento PlayStation Plus, una opzione molto utile per ricordarsi fino a quando dura l'abbonamento per non ritrovarsi di punto in bianco con l'iscrizione scaduta. Avete comprato un codice su Amazon e non sapete dove trovarlo? Ecco come vedere il codice PlayStation Plus su Amazon.

Fino al 14 marzo 2022 Sony offre l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi scontato del 25%, questo vuol dire che un anno di iscrizione costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, un bel risparmio sull'abbonamento annuale, avete tempo fino alle 23:59 di lunedì 14 marzo per approfittare di questa offerta limitata.