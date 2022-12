Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ha fatto il suo esordio su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, permettendo agli appassionati di rivivere l'avventura con protagonista Zack Fair nonché prequel dell'originale Final Fantasy VII.

Molti fan giocheranno per la prima volta il classico per PlayStation Portable grazie a questa riedizione, riproposto in veste grafica aggiornata e con gameplay sensibilmente perfezionato per renderlo maggiormente al passo con i tempi. Ma sapete quanto dura Crisis Core Final Fantasy VII Reunion?



Come segnalato nella nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, l'Action/RPG può tenere occupati i giocatori per oltre 70 ore, a patto di non tralasciarne i contenuti extra quali le missioni secondarie e il recupero di ogni Materia opzionale. Per quanto riguarda invece la sola campagna principale, vi segnaliamo che il tempo richiesto supera di poco le 25 ore distribuite lungo l’arco di una decina di capitoli.

Per farvi un’idea più chiara sul ruolo che il gioco riveste all’interno dell’epopea di Cloud Strife, non perdetevi il nostro speciale sull’importanza di Crisis Core Final Fantasy VII nella storia e mitologia di Final Fantasy VII. Ambientato sette anni prima rispetto agli eventi del JRPG uscito originariamente nel 1997, Crisis Core si concentra infatti sulla vita di Zack Fair e, di conseguenza, su una delle figure più importanti del settimo capitolo del franchise.