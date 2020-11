Quanto dura Cyberpunk 2077? Durata storia e missioni secondarie

Cyberpunk 2077 promette di essere uno dei titoli open-world più intensi, curati e rivoluzionari degli ultimi anni, e gli sviluppatori polacchi di CD Projekt Red hanno più volte sostenuto che la longevità del gioco avrebbe soddisfatto tutti gli appassionati di giochi di ruolo e avventure a mondo aperto.

In una serie di interviste, infatti, i ragazzi del team di sviluppo sono spesso stati interpellati riguardo alla durata complessiva del prodotto, affermando che quest’ultimo sarà in grado di tenere i giocatori incollati allo schermo per decine e addirittura centinaia di ore, sebbene la sequenza di missioni principali abbia una durata complessiva leggermente inferiore a quella di The Witcher 3, il loro ultimo capolavoro. Nonostante questo, però, a detta degli sviluppatori Cyberpunk 2077 potrà vantare una quantità smisurata di attività secondarie e di contorno, tutte profondamente diverse l’una dall’altra ed estremamente curate per cercare di costruire un ambiente quanto più vivo e credibile possibile.

Per avere un’indicazione sommaria su quanto potrebbe durare il prodotto in termini di ore, possiamo rifarci ad uno screenshot pubblicato da uno dei tester del gioco, che dopo ben 175 ore di gioco afferma di non aver ancora completato una delle Life Path disponibili, e di essersi però concentrato molto sulle attività secondarie che Cyberpunk 2077 mette a disposizione del giocatore.