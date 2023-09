Quanto dura Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? La longevità della storia

Disponibile dal 26 settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty amplia l'offerta ludica, narrativa e contenutistica del gioco base con un'espansione piuttosto corposa ed imperdibile per tutti i fan dell'opera targata CD Projekt RED. Ma quanto dura di preciso?

A rivelarci la longevità del contenuto scaricabile è la nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, che conferma una durata di circa 7, massimo 8 ore per arrivare ai titoli di coda. Ma bisogna dire che l'espansione non si limita certo ad una sola run, lasciando invece ampio spazio alla rigiocabilità: nel corso dell'avventura, infatti, il giocatore è chiamato spesso a prendere decisioni cruciali che possono influire in maniera consistente sull'evoluzione della storia e sul suo epilogo. Scoprire dunque tutto ciò che Phantom Liberty ha da offrire richiede molte più ore di gioco, intrattenendo dunque ancora più a lungo tutti i giocatori desiderosi di scoprire ogni segreto dell'espansione.

In ogni caso la durata della prima partita a Phantom Liberty richiede un po' meno tempo rispetto a quanto richiesto dalle espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt, il precedente kolossal di CD Projekt RED: la storia di Hearts of Stone si poteva infatti terminare in 10 ore, mentre Blood & Wine richiedeva 15 ore per la trama principale. Per ulteriori dettagli eccovi infine 10 cose da sapere su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty prima di iniziare.