Quanto dura Dead Island 2? Longevità della campagna principale

Ci ha messo quasi un decennio per essere pubblicato, ma finalmente Dead Island 2 è diventato realtà, pronto ad intrattenere per diverse ore i giocatori con orde di zombie da fare a pezzi attraverso le strade di una Los Angeles finita sotto l'assedio dei non-morti.

Ma esattamente quanto dura Dead Island 2? A dare una risposta è la nostra recensione di Dead Island 2, nella quale viene sottolineato che per portare a termine la campagna sono necessarie almeno 20 ore di gioco. Il titolo sviluppato da Dambuster Studios non è magari tra gli Action/RPG più longevi in circolazione, ma in ogni caso la presenza di diverse attività extra, sfide, personaggi da potenziare ed armi speciali da trovare, gli amanti del completismo potrebbero anche impiegare il doppio del tempo per scoprire nel dettaglio tutto ciò che Hell-A ha da offrire.

La durata del nuovo episodio è a grandi linee sullo stesso piano di quanto offerto dall'originale Dead Island pubblicato nel 2011: anche il primo capitolo richiedeva infatti una ventina di ore circa per completare la storia, intrattenendo fino al doppio del tempo, se non oltre, coloro che invece volevano finire a dovere il gioco in ogni sua componente.

Scopriamo infine se Dead Island 2 è doppiato anche in italiano, oppure se la localizzazione nella nostra lingua è presente solo tramite testi.