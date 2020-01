Quanto dura Dragon Ball Z Kakarot? La longevità del nuovo gioco di DBZ

Molti di voi sono attualmente alle prese con Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo videogioco di DBZ uscito la scorsa settimana su PC, PS4 e Xbox One. Una domande più ricorrenti è proprio legata alla longevità del gioco. Quanto dura Dragon Ball Z Kakarot? Scopriamolo insieme.

Gli sviluppatori in passato hanno parlato di un'avventura della durata di circa 30/40 ore, a cui bisogna aggiungere almeno altre venti ore per completare le quest secondarie. Valori pienamente condivisi dal nostro Giuseppe Arace, autore della recensione di Dragon Ball Z Kakarot.

"Kakarot ripercorre con fedeltà assoluta tutte le saghe di Dragon Ball Z, eccezion fatta per quelle non canoniche, conducendoci lungo un viaggio di circa 30 ore di gioco, per la sola storia principale. Attardarsi nelle aree esplorabili, completare le missioni aggiuntive e avventurarsi nell'endgame potrebbe aggiungere un'altra ventina abbondante di ore al conteggio generale, ma la ripetitività - ve lo anticipiamo - non tarderà a far sentire la sua aura malvagia."

Idealmente, portare a termine il gioco nella maniera più completa possibile potrebbe richiedere circa 50 ore, dato estremamente variabile in base alle abilità dei giocatori ed a numerosi altri fattori.

Lo sapevate? DBZ Kakarot ha debuttato al primo posto su Steam nel weekend di lancio, registrando una buona partenza su PC, presto vedremo come si comporterà il gioco sul mercato retail.