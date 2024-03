Quanto dura Dragon's Dogma 2? La longevità del GDR open world

Di ritorno dall'epico viaggio compiuto per dare forma alla nostra recensione di Dragon's Dogma 2, ci reimmergiamo nelle atmosfere dell'odissea action ruolistica di Capcom per fornirvi tutte le informazioni sulla longevità della nuova esperienza fantasy firmata dagli autori al seugito di Hideaki Itsuno.

La mole spropositata di contenuti riversati da Capcom all'interno dell'universo medievaleggiante di Dragon's Dogma 2, d'altronde, impone più di una riflessione sul tempo necessario per completare il percorso ludico e narrativo tracciato da Itsuno e compagni per plasmare il caleidoscopio di attività secondarie, eventi casuali, dungeon opzionali e missioni dell'open world emergente di Dragon's Dogma 2.

Il sistema di progressione elaborato dagli sviluppatori giapponesi, oltretutto, rende praticamente impossibile velocizzare gli spostamenti, un dettaglio non da poco che contribuisce a estendere ulteriormente il perimetro e la longevità di un'opera interattiva che richiede il suo tempo, e un certo 'rispetto' da parte dei giocatori, per poter essere sviscerata appieno.

La sola ricerca di un dungeon opzionale di Dragon's Dogma 2, e la successiva esplorazione dell'area secondaria, può richiedere più ore di quante ne servono per completare un videogioco indie o un'esperienza action più lineare: basta questo per farsi un'idea della portata dei contenuti da fruire, e scoprire lentamente, nell'avventura ruolistica di Capcom.

Chi teme un'esperienza open world eccessivamente ampia e 'diluita' sappia però che in Dragon's Dogma 2 ogni contenuto si inserisce in uno schema ben più serrato, in funzione delle dimensioni relativamente contenute di una (seppur ricchissima) mappa free roaming e di uno scenario che, pur custodendo un'infinità di segreti, lascia che siano i giocatori a decidere il da farsi.

Fatta la dovuta tara tra le attività free roaming e la progressione della storia principale, la longevità media di Dragon's Dogma 2 dovrebbe attestarsi sulle 35 ore, un tempo sufficiente a consentire agli utenti di completare la prima run e portare a termine la cosiddetta 'main quest'. Chi vorrà scoprire tutto ciò che ha da offrire questo ambizioso GDR, però, dovrà armarsi di santa pazienza e trascorrere un numero pressoché infinito di nottate insonni nella speranza di svelare tutti i segreti della mappa e padroneggiare ogni abilità, tecnica di combattimento e strategia da attuare con l'Arisen e le sue Pedine.

Su Prince of Persia: The Lost Crown (Switch) è uno dei più venduti di oggi.