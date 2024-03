Quanto dura Dragon's Dogma 2? Longevità della campagna rispetto al primo DD

Con l'uscita di Dragon's Dogma II ormai sempre più vicina, per Hideaki Itsuno è il momento di rivelare ulteriori dettagli chiave sul suo promettente Action/RPG. E così, dopo aver spiegato perché Dragon's Dogma 2 ha un solo file di salvataggio, il director svela anche quanto dura indicativamente il suo nuovo progetto.

Durante un'intervista con Game Informer Itsuno si è soffermato anche sulla longevità del gioco, lasciando intendere che si attesta indicativamente sulla stessa durata del primo Dragon's Dogma. "Per i giocatori che vogliono concentrarsi solo su ciò che accade durante la campagna principale, la durata non dovrebbe essere troppo diversa da quella del primo gioco", ha spiegato il director.

Itsuno in ogni caso precisa che il discorso cambia per chi invece vuole esplorare molto più a fondo il mondo di Dragon's Dogma II: "Per chi vuole fare e vedere tutto, invece, ci siamo sforzati nell'inserire quanti più elementi possibili per attirare l'attenzione dei giocatori. Per loro l'avventura sarà probabilmente molto più lunga". Il director tuttavia non specifica quanto dovrebbe durare la nuova opera Capcom per chi vuole completarlo fino in fondo.

Secondo le statistiche riportate dal portale How Long to Beat, l'originale Dragon's Dogma richiede indicativamente 37 ore per finire la storia principale, mentre per completarlo totalmente erano necessarie almeno 102 ore. Non è da escludere che il nuovo episodio possa durare ancora di più per chi ama finire i propri giochi al 100%.

L'appuntamento con il gioco è fissato al 22 marzo 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo Hideaki Itsuno vorrebbe creare una nuova IP dopo Dragon's Dogma 2, sebbene si tratti soltanto di un suo desiderio e nessuna decisione per il suo futuro è stata ancora presa.