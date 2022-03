Quanto dura Elden Ring? Il numero di ore per finire la storia

Elden Ring è uscito e molti di voi staranno giocando da giorni con il nuovo gioco di FromSoftware mentre altri potrebbero essere riluttanti ad iniziare l'avventura a causa della vastità dei contenuti. Ma quanto dura Elden Ring?

La campagna di Elden Ring richiede circa 30 ore per essere portata a termine ma questo valore è assolutamente indicativo e ovviamente non rispecchia l'esatta longevità del gioco. Trattandosi di un Open World ricchissimo di attività e sub-quest, Elden Ring potrà intrattenervi per centinaia di ore e non è certo terminando la storia che il gioco finisce la sua spinta, anzi, a quel punto sarete solamente all'inizio di un lunghissimo viaggio.

Una volta giunti al termine della storia potrete attivare il New Game Plus in Elden Ring, inoltre ci sono le quest secondarie e il comparto multiplayer, aspetti che come detto vi terranno impegnati molto a lungo. Insomma, come previsto, Elden Ring è un gioco estremamente longevo e nuovi contenuti potrebbero arrivare in futuro, proprio recentemente è stato scoperto un Colosseo nascosto in Elden Ring, una sorta di arena che secondo varie teorie potrebbe essere protagonista di una modalità PvP in arrivo con una espansione, mai annunciata da FromSoftware, almeno per il momento. Se volete saperne di più, ecco la recensione di Elden Ring.