La dura vita dei fan di soulslike: il 5% dei giocatori ha completato la demo TGS di Nioh 2

I curatori dei canali social del Team Ninja svelano un interessante retroscena sulla versione dimostrativa di Nioh 2 accessibile a tutti coloro che hanno visitato gli stand di Koei Tecmo durante il Tokyo Game Show 2019.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori giapponesi, infatti, solo il 5% di chi si è cimentato con le sfide della demo di Nioh 2 dal TGS è riuscito a completarne lo stage proposto dal Team Ninja.

L'esiguo numero di utenti che ha saputo superare il livello della campagna principale di Nioh 2 presente nella demo della fiera videoludica di Tokyo rappresenta in maniera cristallina le ambizioni nutrite dagli autori nipponici, la cui volontà era e rimane quella di offrirci uno dei soulslike più difficili che siano mai stati creati. Certo, le statistiche di completamento della demo TGS di Nioh 2 non tengono conto delle oggettive complicanze rappresentate dal contesto della fiera e dall'impossibilità, da parte dei giocatori, di acquisire dimestichezza con i comandi prima di tuffarsi nel Regno degli Yokai.



Per avere un quadro più chiaro del livello di difficoltà che caratterizzera il nuovo action ruolistico del Team Ninja, quindi, non ci resta che attendere fino all'1 novembre per partecipare (solo fino al 10 dello stesso mese) all'Open Beta di Nioh 2 e prepararci a dovere all'uscita del kolossal soulslike di Koei Tecmo, prevista nei primi mesi del 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.