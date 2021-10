Quanto dura Far Cry 6? Quante ore servono per finirlo

Far Cry 6 è il nuovo capitolo della serie Ubisoft, che a partire dal 7 ottobre 2021 ci porta ad esplorare Yara, un'isola fittizia dei Caraibi governata con il pugno di ferro dal dittatore Anton Castillo, alle prese con il gruppo di rivoluzionari intenzionato a rovesciare il suo regime.

La storia principale ci mette quindi nei panni di un ribelle, Dani Rojas, che lotta per liberare Yara dal giogo del tiranno: una missione che si rivelerà lunga e pericolosa. E a tal proposito, quanto dura Far Cry 6? Come evidenziato anche nella nostra recensione di Far Cry 6, il titolo Ubisoft ha una durata della sola campagna principale che supera le 25 ore. Ciò lo rende quindi l'episodio di Far Cry dalla storia più longeva, considerato che i precedenti titoli non si sono mai avvicinati a una durata simile: ad esempio, sia Far Cry 5 che Far Cry 4 hanno una durata della campagna attorno le 18 ore, mentre i predecessori richiedevano ancora meno tempo per arrivare ai titoli di coda.

La durata di Far Cry 6 qui riportata non tiene conto delle numerose attività secondarie presenti nel titolo e del vasto open world da esplorare in ogni dettaglio, pertanto la longevità complessiva dell'avventura è destinata ad aumentare considerevolmente per tutti coloro che amano completare al 100% i loro giochi. Per altre curiosità, eccovi un trailer di approfondimento sui personaggi di Far Cry 6.