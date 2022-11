Quanto dura Final Fantasy 16? Tutti i dettagli sulla longevità

Siete curiosi di scoprire quanto tempo ci vorrà per terminare la sola quest principale di Final Fantasy 16 oppure per portare a compimento ogni singola attività di gioco? Sappiate allora che abbiamo tutte le informazioni che fanno al caso vostro.

Nel corso di un'intervista in esclusiva italiana agli sviluppatori di Final Fantasy 16, gli esponenti del team ci hanno svelato importanti dettagli in merito alla lonevità dell'atteso RPG. Stando alle parole di Hiroshi Takai, il game director, serviranno circa 35-40 ore per il completamento della sola storia. Chi vorrà invece dedicarsi al completismo dovrà giocare esattamente il doppio, poiché gli sviluppatori sostengono che per raggiungere il 100% serviranno almeno 70 ore di gioco. Insomma, chi vorrà sbloccare ogni singolo trofeo di FF16 ed ottenere il Platino dovrà trascorrere nel titolo un bel po' di tempo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulle attività secondarie che potremo affrontare nel corso dell'avventura targata Square Enix ed in arrivo solo su PlayStation 5 entro l'estate 2023, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è quasi pronto e non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale della data d'uscita.

