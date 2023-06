Quanto dura Final Fantasy 16? Quante ore servono per finire la storia

Final Fantasy XVI punta ad offrire un'avventura lunga e coinvolgente, dove la componente narrativa rivestirà un ruolo centrale all'interno dell'opera. Del resto Final Fantasy 16 ha circa 11 ore di filmati, ad ulteriore prova di quanto è corposa l'offerta dell'opera Square Enix.

Parlando appunto della longevità, sappiamo con precisione quanto dura il nuovo capitolo principale di Final Fantasy? La risposta arriva dalla nostra recensione di Final Fantasy 16, nella quale viene sottolineato che sono richieste tra le 40 e le 50 ore di gioco per portare a termine la storia. La durata complessiva è destinata in ogni caso ad aumentare in maniera più considerevole per chi intende scoprire ogni singolo dettaglio offerto dal mondo di gioco: portando a termine ogni incarico e missione secondaria, infatti, il conto delle ore potrebbe anche andare oltre la settantina.

Il nuovo kolossal di Square Enix promette quindi di intrattenere decisamente a lungo i giocatori con un'avventura piuttosto lunga e corposa pur senza comunque raggiungere eccessi particolari. Tra una storia coinvolgente, numerosi scenari da esplorare, combattimenti senza sosta ed epici scontri tra Eikon, Final Fantasy XVI ha tutte le carte in regola per fare colpo sui fan: pronti ad immergervi nel mondo di Valisthea nei panni di Clive Rosfield?