Ma allora quanto dura Final Fantasy 16? Tutto su trama principale e attività secondarie

Si torna a parlare della durata di Final Fantasy 16, uno degli argomenti che maggiormente interessano i giocatori in attesa del nuovo episodio della serie in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. Attraverso una nuova intervista, Square Enix tratta di nuovo l'argomento fornendo ulteriori dettagli.

Parlando ai microfoni di Famitsu, il director Hiroshi Takai ed il producer Naoki Yoshida hanno confermato che la longevità complessiva di Final Fantasy XVI si aggirerà tra le 70 e le 80 ore per coloro che vorranno completare interamente il gioco. Per quanto riguarda invece la sola storia principale, Yoshida specifica che serviranno almeno 35 ore per giungere ai titoli di coda. Una durata magari non stellare rispetto agli standard di altri Action/RPG o precedenti giochi della serie, tuttavia il producer spiega che "volevamo che i giocatori fossero in grado di vivere la storia dall'inizio alla fine, e se la durata della trama principale fosse stata troppo lunga, poteva allora divenire stancante da giocare".

In ogni caso, l'ottantina di ore si potrà raggiungere facilmente "se volete potenziare e padroneggiare ogni abilità, ottenere tutti gli accessori, fare ogni missione secondaria ed affrontare ogni mostro", specifica il producer. Insomma, il prossimo Final Fantasy sarà comunque in grado di offrire un'esperienza lunga e corposa per chiunque sia desideroso di scavare a fondo in ogni suo contenuto.

Ricordiamo in ogni caso che Final Fantasy 16 avrà 11 ore di filmati, a conferma di quanto la narrativa rivestirà un ruolo centrale all'interno della produzione.