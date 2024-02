Quanto dura Final Fantasy 7 Rebirth? Quante ore servono per finire la storia

Final Fantasy VII Rebirth porta avanti il viaggio di Cloud Strife ed i suoi compagni attraverso un'avventura ancora più ricca e coinvolgente rispetto a quanto visto in Final Fantasy VII Remake, destinata a tenere compagnia ai giocatori piuttosto a lungo.

Ma ecco, di preciso quante ore servono per finire la storia di Final Fantasy VII Rebirth? La risposts al quesito arriva dalla nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth che si sofferma anche sulla durata complessiva della nuova opera firmata Square Enix. La trama principale del gioco richiede almeno 40 ore per essere portata a termine, e questo ovviamente senza tenere conto delle varie attività extra che caratterizzano la produzione.

Se invece volessimo soffermarci su ogni contenuto del gioco, il conto delle ore è destinato a lievitare anche oltre il doppio: nella recensione specifichiamo infatti che che abbiamo completato il 90% delle attività secondarie, con la durata che ha raggiunto in questo modo circa 85 ore. Rebirth ha dunque tutto ciò che serve per intrattenere i fan per svariate decine di ore, indispensabili per scoprire a fondo tutti i segreti della seconda parte del remake di Final Fantasy VII.

Per ulteriori approfondimenti eccovi 5 cose da sapere su Final Fantasy 7 Rebirth in modo così da farvi trovare pronti in vista dell'esordio su PlayStation 5 fissato al 29 febbraio 2024.