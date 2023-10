Quanto dura Final Fantasy 7 Rebirth? Svelata la durata di Main Quest e 100%

Mancano ancora diversi mesi all'atteso lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, ma grazie alla dichiarazioni rilasciate dal director possiamo già fornirvi delle preziose indicazioni in merito alla longevità dell'esperienza.

Chiacchierando con la BBC, il Game Directorc Naoki Hamaguchi ha rivelato che la campagna di Final Fantasy 7 Rebirth dura circa 40-50 ore, un lasso di tempo che può crescere fino a superare il centinaio di ore per tutti coloro che decidono di scoprire e sbloccare tutto ciò che il mondo di gioco ha da offrire.

"Direi che la sola storia principale, senza fare nient'altro, necessita di 40-50 ore per essere completata", ha dichiarato Hamaguchi. "In aggiunta a ciò, abbiamo tanti contenuti secondari e attività legate all'esplorazione nel mondo di gioco. Ci sono più contenuti secondari che contenuti legati alla storia. Dunque, se avete intenzione di fare tutto, scendere in profondità, esplorare il mondo e trovare ogni oggetto potete superare tranquillamente le 100 ore di gioco".

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un quantitativo di contenuti sufficienti a tenere impegnati per un centinaio di ore, ma stavolta ci è stata fornita un'indicazione precisa anche per quanto concerne la sola campagna principale. Questi dati pongono Final Fantasy 7 Rebirth al di sopra di Final Fantasy 7 Remake: guardando ad HowLongToBeat, che raccoglie le esperienze di una migliaia e migliaia di giocatori, appuriamo che il diretto predecessore offre una campagna da circa 33 ore e richiede 86 ore per essere completato nella sua interezza.

Che dite, vi possono bastare? Ricordiamo che l'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth è fissata per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Nell'attesa, potete farvi una scampagnata nelle Grasslands, una delle regioni che compongono la grande Open Map realizzata in scala 1:1 con l'originale Final Fantasy 7.