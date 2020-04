Quanto dura Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4?

La recensione di Final Fantasy 7 è adesso online e scopriamo così anche alcuni dettagli sulla durata di FF7. Quante ore sono necessarie per completare l'avventura di Cloud?

Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli parla di circa quaranta ore di gioco, durata comunque variabile in base al proprio stile di gioco: "le quaranta ore necessarie per completare la campagna sono riuscite a saziare la nostra fame, pertanto crediamo fermamente che in termini di struttura ludica, la via scelta da Square-Enix non abbia nulla da rimproverarsi, capace di tenere un ritmo serrato e avvincente per oltre quaranta ore, sfociando in un crescendo a dir poco indimenticabile."

Una longevità quindi assolutamente importante tenendo conto che ci troviamo di fronte solamente alla prima parte dell'avventura, come noto Square Enix ha deciso di dividere Final Fantasy VII Remake in più capitoli, attualmente la strategia di pubblicazione dei futuri giochi non è chiara ma il publisher potrebbe sciogliere le riserve nei prossimi mesi, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile da venerdì 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, in formato fisico e digitale, nessuna eccezione per quanto riguarda il lancio anticipato richiesto dalla community, il preload sul PlayStation Store è già disponibile invece anche in Europa.