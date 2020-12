Quanto dura Final Fantasy 8? Durata del gioco Squaresoft

Recentemente reso disponibile anche sull’ormai gigantesco catalogo di Xbox Game Pass, Final Fantasy VIII è uno dei capitoli più famosi della saga di Squaresoft, ora Square Enix, ed è considerato ad oggi uno dei grandi classici della sua epoca insieme a Final Fantasy VII.

Al momento della sua prima uscita sul mercato, FInal Fantasy VIII causò un gran numero di polemiche e malumori all’interno del pubblico, e in particolare da parte dello zoccolo duro di appassionati che seguivano la saga fin dalla sua nascita, ma contemporaneamente fu in grado di entrare nel cuore di molti dei giocatori che, invece, si avvicinarono alla saga proprio grazie a questo ottavo capitolo.

La longevità del titolo, considerando solamente il tempo necessario al completamento delle numerose missioni principali, si attesta complessivamente intorno alle 40 ore, una cifra in linea con gli altri capitoli della saga. A fare da sfondo alle avventure dei protagonisti in Final Fantasy VIII, tuttavia, potrete trovare un gran numero di attività di contorno, tra missioni secondarie, raccolta di collezionabili e il gioco di carte Triple Triad, che vi terranno sicuramente occupati per una gran quantità di ore extra.