Quanto dura Forspoken? Longevità della storia principale

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PC e PlayStation 5, e come ogni Action/RPG che si rispetti intratterrà a lungo i giocatori con un'avventura ricca di missioni principali e secondarie. Ma esattamente sappiamo quanto dura la nuova produzione targata Square Enix?

La risposta arriva dalla nostra recensione di Forspoken, che in un passaggio si concentra per l'appunto sulla longevità dell'opera sviluppata da Luminous Productions: per finire la storia principale sarà necessario impiegare tra le 20 e le 25 ore, numero che non tiene conto delle varie attività extra offerte dal gioco che potrebbero far lievitare il tempo necessario per vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire. Calcolando anche le varie missioni ed attività secondarie, infatti, potrebbero essere necessarie anche il doppio delle ore, se non ancora oltre, a seconda anche del livello di difficoltà selezionato.

Sicuramente sul mercato esistono open world molto più duraturi rispetto al titolo Square Enix, in ogni caso in Forspoken c'è tutto l'occorrente per intrattenersi il giusto, mescolando tanta azione, combattimenti, magia e parkour in un ibrido che può attirare l'attenzione dei giocatori. In ogni caso, parlando a proposito dei verdetti internazionali, Forspoken ha ricevuto un'accoglienza tiepida dalla critica: a fronte di alcune valutazioni lusinghiere non mancano infatti recensioni più severe nei confronti dell'avventura con protagonista Frey Holland.