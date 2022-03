Quanto dura Ghostwire Tokyo? Durata e longevità del gioco per PS5 e PC

Mentre mancano pochi giorni all’uscita di Ghostwire Tokyo, il promettente action in soggettiva nato dal team di Shinji Mikami, i giocatori in attesa di abbattere Yokai potrebbero essere interessati a scoprirne la durata. A tal riguardo, tenendo conto sia della quest principale che degli aspetti facoltativi, ecco le ore necessarie a finire il gioco.

Come indicato nella nostra recensione di Ghostwire Tokyo, la trama del nuovo horror targato Tango Gameworks vi terrà impegnati tra le quindici e le venti ore. Per quanto riguarda invece l’approccio tipico dei completisti, stando alle parole del Game Director Kenji Kimura, il monte ore richiesto per esaurire i contenuti del gioco potrebbe tranquillamente raddoppiare di volume. In altre parole, fra attività del tutto secondarie e fasi esplorative, chiunque dovesse calarsi nei panni del giovane Akito con l’intento di purificare ogni angolo di Tokyo, potrebbe ritrovarsi occupato per circa quaranta ore.

In conclusione, nel caso foste interessati alle altre uscite settimanali, ecco quali sono i giochi che escono insieme a Ghostwire Tokyo nell’inaugurazione di questa nuova stagione primaverile. Tra le produzioni più attese del periodo, vale la pena ricordare lo spassoso Tiny Tina's Wonderlands e l’esclusiva per Nintendo Switch Kirby e la Terra Perduta – entrambe fissate per il 25 marzo 2022.