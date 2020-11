Quanto dura God of War per PlayStation 4? Longevità e ore di gioco

In quanto tempo è possibile completare la storia di God of War? Scopriamo insieme quante ora ci vogliono per finire la storia , completare le missioni secondarie e platinare il gioco di Sony Santa Monica per PS4.

Se volete concentrarvi esclusivamente sulla trama principale, vi serviranno circa 20 ore per arrivare all'epilogo della mitica storia di Kratos e Atreus. Se invece volete approfondire le sotto-trame e completare anche le missioni secondarie, giocherete per altre dodici ore circa, diciamo dalle 30 alle 35 ore di gioco totali. Ai perfezionisti che vogliono sbloccare tutti i trofei del gioco servirà molto più tempo: completare il gioco al 100% impegna non meno di 50 ore di gioco!

In effetti, uno dei designer di Santa Monica ha accettato la sfida di fare tutto ciò che si può fare all'interno del gioco, impiegando 43 ore in totale per concludere l'impresa. Un risultato sorprendente, dato che sapeva esattamente cosa fare e dove farlo! Il reboot della serie si impone così come il God of War più longevo e ricco di contenuti finora realizzato dallo studio californiano.

Il successo di God of War è innegabile: sapevate che la serie ha venduto oltre 51 milioni di copie? Il dio della guerra ha sempre avuto titanici alleati al suo fianco; nell'ultimo capitolo della sua storia viene aiutato addirittura dal leggendario Jormungandr, il serpente gigante. Di chi si tratta in realtà?