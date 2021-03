Quanto dura un giorno di GTA 5 nella vita reale?

Come nei migliori videogiochi open world anche in GTA 5 gli sviluppatori hanno ovviamente implementato un ciclo giorno-notte, in modo da permettere al motore di gioco di gestire dinamicamente e ciclicamente l'alternanza di luce e buio.

Naturalmente, il tempo all'interno di un gioco come Grand Theft Auto V scorre molto più velocemente rispetto al mondo reale, per permettere ai giocatori di compiere tutte le attività che desiderano sia di giorno che di notte senza dover attendere ore e ore all'interno del gioco stesso, come accade invece all'interno di Animal Crossing New Horizons, nel quale un minuto dell'orologio del gioco corrisponde esattamente ad un minuto di tempo trascorso nella vita reale.

Ecco quindi che GTA 5 utilizza un ciclo giorno-notte dinamico e ciclico all'interno del quale un'ora di gioco corrisponde a solamente 2 minuti di tempo nella vita reale, e di conseguenza con un rapido calcolo possiamo dedurre che un intero giorno di gioco corrisponde ad un totale di 48 minuti trascorsi nel mondo reale. Trascorrendo meno di un'ora all'interno di Grand Theft Auto V sarete quindi in grado di sperimentare tutte le ore della giornata riprodotte all'interno del capolavoro Rockstar, la cui pubblicazione su PlayStation 5 è stata recentemente confermata dalla stessa Sony per la seconda metà del 2021.