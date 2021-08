Quanto dura GTA San Andreas? Longevità e durata del gioco

Grand Theft Auto San Andreas, pubblicato nel corso dei primi anni 2000 su PC, PlayStation 2 e Xbox, è il quinto capitolo ufficiale principale della fortunata serie videoludica sviluppata da Rockstar Games e rappresenta sicuramente uno degli episodi meglio riusciti e di maggior successo dell’intera saga.

Il gioco, come anche tutti gli altri capitoli della serie, è strutturato sotto forma di un titolo open world di stampo completamente free roaming: questo significa che fin dalle prime ore di gioco avrete la possibilità di esplorare le ambientazioni della città di Los Santos e della contea periferica di San Andreas in completa libertà tra una missione e l'altra. Per poter dare un’indicazione quanto più precisa possibile della durata complessiva di un prodotto come GTA San Andreas è quindi necessario fare due considerazioni diverse: una riguardante la durata della storia principale del gioco, e un'altra per quanto concerne le fasi di esplorazione e di free roaming, compresi i tempi di completamento delle missioni secondarie e delle attività opzionali.

Quanto dura la storia di GTA San Andreas?

Prendendo dunque in considerazione solamente il tempo necessario al completamento delle missioni appartenenti alla storia principale, è possibile affermare che la longevità di questa specifica componente del titolo si attesta intorno alle- naturalmente questa cifra potrebbe sempre variare, anche a seconda della vostra stessa abilità e rapidità di esecuzione. Includendo nel conteggio anche tutte le attività secondarie e l'esplorazione del mondo aperto, invece, la longevità di Grand Theft Auto San Andreas aumenta vertiginosamente, inserendosi potenzialmente nell'ordine delle. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che GTA San Andreas sarà incluso, insieme a GTA 3 e GTA Vice City, all'interno della Grand Theft Auto Trilogy Remastered , collection non ancora annunciata da Rockstar Games ma la cui esistenza è stata confermata da numerosi giornalisti e insider.