Quanto dura Hogwarts Legacy? Avalanche svela in quante ore si completa il gioco al 100%

Un leak ha svelato quanto dovrebbe durare la Campagna di Hogwarts Legacy, ma Avalanche ha deciso di sbottonarsi apertamente sulla longevità dell'attesissimo action-RPG ambientato nel mondo di Harry Potter.

Parlando ai microfoni di Comicbook.com, il direttore di Avalanche Software Alan Tew ha svelato un numero indicativo di ore che impiegheranno i giocatori che vorranno portare a termine tutte le attività a cui ha lavorato il team di sviluppo.

"Scopriamo che la lunghezza varia in modo davvero drammatico e davvero estremo in base al giocatore e al compiere solo le quest principali o seguire anche le secondarie", ha dichiarato Tew. "Io posso parlare dalla mia prospettiva. Sono qualcuno - potete immaginare - che ha compiuto molti playthrough e capite cosa potrei sapere sul gioco data la mia posizione. Di recente ho fatto un playthrough al 100% di tutto, e anche con tutte le mie conoscenze e le mie informazioni, è stata una run di oltre 80 ore per esaminare tutti i contenuti. Sento che c'è molto con cui interagire e sono entusiasta che le persone avranno accesso a quest'esperienza". Non ci sentiamo di escludere, quindi, che un giocatore alla prima partita possa passare anche più di 100 ore se vorrà completare ogni attività presente dentro e fuori le mura del castello di Hogwarts.

In attesa del suo sempre più vicino debutto, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Hogwarts Legacy per approfondire tutto sulla produzione di WB Games.