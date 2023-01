Quanto dura Hogwarts Legacy? La durata della campagna svelata da un leak

Quanto dura Hogwarts Legacy? L'informazione emerge dall'artbook ufficiale del gioco, teoricamente in uscita il 16 febbraio ma come sappiamo oggetto di leak in queste ultime ore.

Le foto dell'artbook di Hogwart Legacy mostrano la mappa, i menu e personaggi non ancora annunciati, ma non solo perché il volume svela anche alcuni dettagli sulla durata dell'avventura, che dovrebbe assestarsi sulle 35 ore per la quest principale, numero che può raddoppiare facilmente nel caso decideste di portare a termine tutte le missioni secondarie e risolvere tutti i puzzle di Merlino, a quanto pare presenti in grande quantità nel nuovo gioco di WB Games.

Il libro conferma poi come il Quidditch fosse inizialmente previsto nei piani iniziali degli sviluppatori, salvo poi essere rimosso dal gioco completo a causa di motivazioni non rese note. Che possa essere aggiunto in futuro tramite aggiornamento o DLC? Per il momento tutto tace in tal senso.

Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, chi ha prenotato la Deluxe Edition può iniziare a giocare dal 7 febbraio con 72 ore di anticipo. Il gioco uscirà poi ad aprile su PS4 e Xbox One e infine arriverà nel mese di luglio anche sulle console della famiglia Nintendo Switch.