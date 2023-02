Quanto dura Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2?

Horizon Call of the Mountain è senza dubbio uno dei giochi più interessanti del lancio di PlayStation VR2. Lo spin-off di Horizon ripropone attraverso la realtà virtuale il mondo di gioco già conosciuto nelle avventure di Aloy, rendendolo ancora più coinvolgente ed immersivo.

Gli appassionati della serie e fan della VR sono estremamente curiosi di sperimentare il progetto targato Guerrilla Games e Firesprite, ma sappiamo quanto dura Horizon Call of the Mountain? La risposta arriva dalla nostra recensione di Horizon Call of the Mountain, che evidenziamo come la storia di Ryas sia in verità piuttosto breve, richiedendo circa 6 ore per essere portata a termine.

Sicuramente la longevità del nuovo gioco è ben distante dalle lunghe avventure offerte da Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, ma in questo caso va comunque considerato che siamo davanti a un'esperienza completamente diversa rispetto alla serie principale e che punta forte sulle tecnologie VR all'avanguardia offerte dal nuovo visore Sony. Per quello che è il suo scopo, dunque, la pur breve durata risulta consona all'esperienza di gioco immaginata da Guerrilla e Firesprite, che offrono così agli utenti un concreto assaggio delle potenzialità di PSVR2 (per maggiori dettagli, ecco la recensione del visore PlayStation VR2).

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva con gli autori di Horizon Call of the Mountain.