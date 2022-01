Quanto dura Horizon Forbidden West? Lo svela Mathijs De Jonge

La testata tedesca GamePro ha avuto l'opportunità di giocare in esclusiva europea a Horizon Forbidden West per circa 3 ore e di scambiare quattro chiacchiere con il director Mathijs De Jonge. Sono così emersi alcuni interessanti dettagli, a partire dalla longevità della nuova avventura di Aloy nell'Ovest Proibito.

Durante l'intervista, il director nel gioco è stato molto sintetico e al contempo esaustivo spiegando che Horizon Forbidden West avrà una durata paragonabile a quella di Zero Dawn, il quale è dotato di una storia principale in grado di intrattenere per circa 20-25 ore. Stando a quanto scritto sulle pagine di GamePro, Forbidden West potrebbe tuttavia avere una portata leggermente più ampia del suo predecessore e quindi richiedere un po' di tempo in più per essere completato al 100%. Stando alle statistiche reperibili su HowLongToBeat, i completisti hanno impiegato mediamente 61 ore per ripulire al 100% Zero Dawn, pertanto Forbidden West potrebbe necessitare di un po' di tempo in più.

Cosa ne pensate della longevità di Horizon Forbidden West? Siete soddisfatti? Chiaramente, stiamo discutendo di una metrica molto variabile, dal momento che la durata può essere altamente soggettiva e dipendere dallo stile di gameplay di ogni singolo giocatore. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il titolo è atteso su PS4 e PlayStation 5 per il 18 febbraio 2022 e vi invitiamo a guardare il trailer della storia di Horizon Forbidden West in 4K doppiato in italiano.