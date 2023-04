Quanto dura Immortals of Aveum? Rispondono gli sviluppatori

Electronic Arts ha pubblicato lo spettacolare Reveal Trailer di Immortals of Aveum, con l'uscita del gioco confermata per il 20 luglio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Mancano dunque ancora alcuni mesi prima dell'esordio sul mercato del promettente sparatutto a base di magia, ma già adesso non mancano informazioni.

Tra i vari dettagli che Ascendant Studios ci ha rivelato nella nostra intervista agli autori di Immortals of Aveum, che spazio anche per la longevità complessiva dell'opera, che promette di intrattenere i giocatori piuttosto a lungo. "Chi vuole completare solo la storia impiegherà circa 25 ore, ma chi vorrà vedere tutto potrebbe mettercene anche più di 40", ci ha detto Kevin Boyle, executive producer di Immortal of Aveum.

La durata sarà dunque consistente il giusto, con Boyle che in ogni caso sottolinea come nelle intenzioni del team non c'è mai stato l'obiettivo di caricare il gioco con una quantità eccessiva di contenuti, in quanto Immortals of Aveum pone l'accento sulla componente narrativa: "Non vi troverete di fronte a una lista infinita di cose da fare. Abbiamo una vicenda da raccontarvi e ci siamo concentrati su quella", spiega l'executive producer.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Immortals of Aveum, che abbiamo avuto modo di approfondire traendone prime impressioni promettenti.