Quanto dura Kena Bridge of Spirits per PS5, PS4 e PC?

Kena Bridge of Spirits è senza dubbio uno dei giochi più chiacchierati del momento, l'opera di esordio di Ember Lab è disponibile da oggi (martedì 21 settembre) su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e una delle domande più frequenti riguarda senza dubbio la longevità. Quanto dura Kena?

Come sottolineato nella recensione di Kena Bridge of Spirits per PS5 l'avventura ha una durata stimata di circa dieci ore, chiaramente si tratta di un valore indicativo che può oscillare verso l'alto o verso il basso a seconda del proprio stile di gioco, in alcuni playthrough su YouTube il gioco è stato finito in circa otto ore mentre in altri si è arrivati anche a dodici ore, prendete quindi il numero di ore dichiarato come assolutamente indicativo, utile per farsi una idea sulla durata di Kena Bridge of Spirits.

Se siete curiosi di vedere il gioco in azione vi diamo appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it dove a partire dalle 10:00 giocheremo con Kena in diretta per una mini maratona che ci terrà occupati (almeno) per tutta la mattinata. Durante la live vi racconteremo anche le nostre sensazioni sull'avventura e cercheremo di rispondere alle vostre domande e ai dubbi su Kena Bridge of Spirits.

Lo sapevate? Kena uscirà anche in edizione fisica, il lancio è previsto per il mese di novembre mentre da oggi il gioco è disponibile in digitale su PC, PS4 e PS5.