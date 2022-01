Quanto dura Leggende Pokemon Arceus? Quante ore servono per finirlo

E' quasi giunto il momento di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo titolo della saga Game Freak che ci porterà nella regione di Hisui, con l'obiettivo di raccontare la genesi del legame tra allenatori e Pokémon. Il gioco si preannuncia denso di contenuti e particolarmente vasto, ma quanto durerà esattamente?

Ovviamente non è possibile dare una risposta precisa dato che Leggende Pokémon Arceus uscirà il prossimo 28 gennaio su Nintendo Switch. Si possono però considerare alcuni fattori per cercare di prevedere a grandi linee la quantità di ore che saranno necessarie per completare l'avventura a Hisui. Tra gli elementi a nostra disposizione ci sono anche le indiscrezioni del leaker Riddle Khu (a tal riguardo, Leggende Pokémon Arceus sarà il gioco più lungo della saga), il quale ha affermato che l'ultima tappa dell'universo con protagonisti i mostri tascabili rappresenterà l'esperienza di gioco più longeva mai proposta dalla serie.

L'opera sarà infatti divisa in grosse macroaree, come detto anche nella nostra anteprima di Leggende Pokémon Arceus, tutte da esplorare, e dove potremo completare sia missioni principali che incarichi opzionali. Le novità di gameplay dell'esclusiva Switch sembrano infatti destinate ad aumentare il tempo necessario non solo per arrivare ai titoli di coda, ma anche per completare tutte le possibilità offerte dagli NPC del Villaggio Giubilo, senza dimenticare il consueto Pokédex da riempire con le pagine di ogni singolo mostro tascabile incontrato.