Quanto dura Marvel Midnight Suns? Quante ore servono per finire la storia

Data la natura ruolistica di Marvel Midnight Suns che si riflette nelle oltre 65.000 linee di dialogo doppiate, gli appassionati volenterosi di approcciare il videogioco potrebbero gradire maggiori informazioni riguardo alla sua durata complessiva. Basandoci su quanto emerso in fase di analisi, facciamo un po’ di chiarezza sul tema in questione.

Come trovate scritto nella nostra recensione di Marvel Midnight Suns, il nuovo titolo strategico e a tema supereroistico di Firaxis Games può tranquillamente tenere impegnati per circa 60 ore, un numero destinato però ad aumentare o diminuire a seconda di quanto vi addentriate nei contenuti opzionali dell’esperienza.



Il gioco offre infatti un buon numero di missioni secondarie e attività legate alla socializzazione coi personaggi, tramite le quali è possibile sbloccare costumi alternativi e nuove mosse impiegabili durante ogni battaglia. Vi ricordiamo inoltre che occuparsi di queste sfide aggiuntive garantisce vari upgrade per l’Abbazia, ovvero l’hub centrale attorno a cui si sviluppa l'intera avventura.

A proposito delle figure con cui è possibile stringere un legame e quelle schierabili sul campo di battaglia, sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire quali e quanti sono i supereroi presenti in Marvel Midnight Suns, compresi i quattro acquistabili in veste di DLC o quelli che sarebbe più corretto definire villain.