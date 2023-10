Quanto dura Marvel's Spider-Man 2? Quante ore servono per 100%, storia e Platino

Marvel's Spider-Man 2 è l'esclusiva di punta Sony per il 2023, pronto ad offrire ai fan dell'Uomo Ragno una nuova, grande avventura supereroistica disponibile soltanto su PlayStation 5. Ma di preciso sappiamo quanto dura l'Action/Adventure sviluppato da Insomniac Games?

La risposta arriva dalla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, nella quale riportiamo nel dettaglio quanto tempo è servito per arrivare non solo alla fine della storia principale, ma anche per completare al 100% tutte le attività presenti all'interno della produzione Sony. Ebbene, per arrivare ai titoli di coda della main quest sono necessarie approssimativamente 15 ore di gioco, mentre per finire interamente l'opera potrebbe servire fino a 27 ore circa.

Come evidenziato nella recensione, quanto deciso da Insomniac Games "è una longevità intelligente, che dà al gioco il corretto senso della misura. Non sono poche le attività da compiere nell'opera di Insomniac, ma il tempo che occorre per terminarle è legato anche (e soprattutto) al fatto che non esistono momenti morti, né lungaggini inutili". Insomniac si è dunque concentrata al massimo sul ritmo di gioco eliminando il superfluo, così da offrire ai giocatori un open world che va dritto al sodo senza troppi fronzoli.

Godetevi anche il trailer di lancio in italiano di Marvel's Spider-Man 2, che dà appuntamento agli appassionati per il 20 ottobre 2023.