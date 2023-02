Quanto dura Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch?

A sorpresa subito dopo il Nintendo Direct di febbraio 2023, Nintendo ha pubblicato su Nintendo Switch in formato digitale Metroid Prime Remastered, versione tecnicamente aggiornata del capolavoro pubblicato per la prima volta su GameCube nel 2002.

Il classico sviluppato da Retro Studios è pronto per essere riscoperto dai fan di lunga data così come dai neofiti della serie. Sappiamo a tal proposito quanto dura Metroid Prime Remastered? Trattandosi per l'appunto di una rimasterizzazione del gioco originale senza sostanziali modifiche in termini di contenuti, la durata della prima avventura tridimensionale di Samus Aran sostanzialmente invariata rispetto a quanto vissuto su GameCube e, per finire la storia principale, saranno necessarie almeno 14 ore.

La longevità chiaramente può variare a seconda delle abilità dell'utente nel destreggiarsi tra le intricate mappe e sfide del gioco, e da quanto tempo speso nel voler scoprire ogni singolo segreto sparso attraverso il pianeta di Tallon IV. Una ventina di ore potrebbero essere dunque sufficienti per poter sviscerare a fondo Metroid Prime Remastered, godendosi così una delle migliori produzioni della lunga storia Nintendo.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Metroid Prime Remastered. E se volete rivivere un'esperienza quanto più vicina possibile all'opera originale, ecco come giocare Metroid Prime Remastered con il controller GameCube.