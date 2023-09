Quanto dura lo State of Play del 14 settembre e perché non ci sono giochi first party?

Sony ha annunciato un nuovo State of Play in programma alle 23:00 del 14 settembre, senza svelare però alcun dettaglio riguardo la durate dell'evento. Quanto dura il PlayStation State of Play di settembre? Ecco cosa dice un insider a riguardo.

A parlare è Roberto Serrano', tra i primi a parlare di uno State of Play inizialmente previsto per il 12 settembre e poi rinviato per non andare in onda in contemporanea con l'evento Apple di presentazione degli iPhone 15.

Secondo Serrano', lo State of Play di oggi durerà poco meno di 30 minuti (si parla di 27 minuti circa), proprio per contenere la durata Sony avrebbe tagliato la presenza di giochi first party come Marvel's Spider-Man 2. Nelle comunicazioni ufficiali effettivamente la compagnia mette in chiaro come l'evento sia incentrato su giochi di terze parti, produzioni indie e giochi per PlayStation VR2, non si citano i giochi PlayStation Studios e nemmeno la presenza di annunci hardware (come PS5 Slim). Ricordiamo in ogni caso che di Marvel's Spider-Man 2 si parlerà ampiamente il 15 settembre, quando scadrà l'embargo per la pubblicazione delle anteprime.

A quanto pare un successivo State of Play sarebbe poi previsto per la prima settimana di ottobre, sempre stando alle parole di Serrano'. Possibili segnali che farebbero pensare ad uno State of Play "di passaggio", uno show in tono minore per dare spazio ai giochi third party in arrivo sulle console PlayStation.

Sarà vero? Lo scopriremo stasera, seguite lo State of Play con noi in diretta su Twitch dalle 22:00.