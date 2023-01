Quanto dura One Piece Odyssey? La longevità del nuovo JRPG di Bandai Namco

One Piece Odyssey farà il suo esordio su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il 13 gennaio 2023, pronto a regalare ai fan una nuova, grande avventura videoludica con protagonisti Rufy e la sua ciurma.

E la nostra recensione di One Piece Odyssey conferma che il JRPG prodotto da Bandai Namco e sviluppato da ILCA è meritevole di attenzioni, trattandosi di una delle migliori trasposizioni videoludiche dell'opera di Eiichiro Oda mai realizzate. Dal nostro articolo arriva anche un'altra importante conferma, ossia su quanto dura One Piece Odyssey.

Il gioco di ruolo a turni terrà i giocatori impegnati piuttosto a lungo dato che saranno necessarie fino a 50 ore per arrivare ai titoli di coda dopo aver esplorato a fondo tutto ciò che il titolo ha da offrire. Tra attività secondarie da finire, ricercati da catturare e collezionabili da scoprire, One Piece Odyssey si presenta ricco di contenuti e riesce ad intrattenere con gusto tutti gli appassionati della serie, rivelandosi in ogni caso godibile anche per chi si avvicina per la prima volta al brand.

E parlando per l'appunto dei suoi contenuti, scopriamo se One Piece Odyssey offre il doppiaggio in italiano, o se invece la localizzazione nella nostra lingua si limita solamente ai testi ed ai menù.