Quanto dura Pentiment di Obsidian? Il director Josh Sawyer dà qualche indizio

Manca ancora qualche settimana all'esordio su PC e piattaforme Xbox di Pentiment, il promettente gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment che a partire dal 15 novembre 2022 sarà disponibile da subito anche su Xbox Game Pass.

Gli autori hanno già rivelato tutti i dettagli sulla risoluzione di Pentiment confermando che girerà a 60fps, ma finora non sono stati forniti dettagli su quanto la nuova avventura dovrebbe complessivamente durare. Qualche indizio in tal senso è però arrivato dal director Josh Sawyer, che via Twitter rivela di aver finito la sua terza run con il gioco impiegando poco più di 21 ore per arrivare al termine.

E' bene precisare che, appunto, si tratta della terza partita completata da Sawyer, che è tra l'altro il director del progetto e conosce dunque bene i contenuti della sua opera per capire come muoversi al meglio. Questi piccoli dettagli ci fanno tuttavia intuire che Pentiment potrebbe essere un gioco piuttosto longevo alla prima run, con una durata molto probabilmente ben superiore (e al tempo stesso non inferiore) alla ventina di ore segnalate dal suo creatore.

Non appena l'opera sarà effettivamente disponibile sul mercato avremo un quadro definitivamente chiaro della sua durata, in ogni caso i fan possono già prepararsi ad intrattenersi a lungo con il nuovo RPG di Obsidian. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Pentiment, provato in occasione della Gamescom 2022.