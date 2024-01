Quanto dura Persona 3 Reload? Tutti i dettagli sulla longevità del Remake del JRPG Atlus

Dopo il tuffo nelle atmosfere di Persona 3 Reload con il trailer live action, rimaniamo nell'universo JRPG della nuova versione della gemma ruolistica di Atlus per rispondere a una domanda che si stanno ponendo in molti: quanto dura P3 Reload?

La nuova versione di Persona 3 risulta essere di gran lunga migliore delle due iterazioni passate, con cuscene completamente ripensate in stile anime, una maggiore resa grafica delle fasi di esplorazione dell'overworld e, soprattutto, la possibilità di controllare tutti i compagni durante i combattimenti.

Considerando gli interventi di attualizzazione compiuti da Atlus per estendere il perimetro contenutistico del capolavoro originario, la longevità di Persona 3 Reload supera tranquillamente le 60 ore. I più 'frettolosi' riusciranno a completare l'avventura in questo lasso di tempo, ma siamo sicuri che molti appassionati vorranno prendersi tutto il tempo necessario per sviscerare ogni aspetto ludico e narrativo del kolossal JRPG, e questo per tacere del seducente fascino rappresentato dalla volontà di raggiungere il livello massimo di persona, un richiamo a dir poco irresistibile per i 'completisti'.

Chi vorrà scoprire tutto ciò che ha da offrire questo remake, di conseguenza, potrebbe trascorrere anche più di 100 ore insieme ai propri beniamini prima di portare a termine l'avventura e ritenersi pienamente soddisfatto del viaggio intrapreso. Per ogni altra considerazione sui contenuti della nuova odissea JRPG di Atlus, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Persona 3 Reload, un ottimo remake di un grande capolavoro.