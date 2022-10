Quanto dura A Plague Tale Requiem? Quante ore servono per finire la storia

Amicia e Hugo sono pronti a vivere una nuova, drammatica avventura in A Plague Tale Requiem, disponibile dal 18 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con debutto subito al day one su Xbox Game Pass.

Il seguito di A Plague Tale Innocence appare molto più corposo e profondo rispetto al predecessore in termini di storia e gameplay, con i fan della serie che quindi si sentiranno subito a casa tra rompicaci da risolvere ed orde di ratti da evitare. Ma di preciso sappiamo quanto dura A Plague Tale Requiem? Il nuovo gioco firmato Asobo Studio richiederà tra le 15 e le 20 ore per essere completato, come confermato nella nostra recensione di A Plague Tale Requiem.

Si tratta quindi di una longevità maggiore rispetto al primo gioco, che richiedeva all'incirca una dozzina di ore per essere portato a termine. Asobo Studio ha dato del proprio meglio per perfezionare gli aspetti meno riusciti del prequel e rendere più ricco il nuovo capitolo, che non mancherà di coinvolgere i giocatori con una storia dagli sviluppi sempre più intriganti e meccaniche di gioco approfondite.

E su un possibile sequel per A Plague Tale Requiem, gli autori non escludono tale eventualità, aspettando di vedere la reazione di tutti i giocatori per prendere decisioni in merito nel prossimo futuro.