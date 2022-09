Quanto dura A Plague Tale Requiem? Lo rivela Asobo Studio

L'uscita di A Plague Tale Requiem è ormai imminente: Amicia e Hugo si preparano a fare il loro ritorno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch via Cloud il 18 ottobre 2022, con una nuova avventura che si prospetta più ricca e complessa rispetto a quanto vissuto in A Plague Tale Innocence.

Ma di preciso quanto durerà il nuovo gioco della serie? A rispondere alla domanda è Kevin Pinson, Lead level designer di Asobo Studio, durante un'intervista con PLAY Magazine. Pinson rivela che A Plague Tale Requiem richiederà tra le 15 e le 18 ore per essere completato e che non ci saranno riempitivi volti ad allungare artificiosamente la durata complessiva del gioco.

"E' una questione di ritmo, non ci sono riempitivi e non si cerca di allungarlo per il solo bisogno di farlo. Il nostro publisher Focus Interactive ci ha incoraggiato a puntare sulla longevità che volevamo per il gioco e per la storia che vogliamo raccontare", spiega Pinson, che prosegue: "Non abbiamo puntato ad una specifica durata. Non è qualcosa a cui abbiamo badato quando abbiamo iniziato a progettare il gioco. Siamo un piccolo team di 70 persone e dunque dobbiamo essere molto drastici con le nostre scelte".

La durata di Requiem si prospetta in ogni caso superiore rispetto al primo capitolo, considerato che la storia di Innocence poteva essere completata in circa una dozzina di ore. La nostra prova di A Plague Tale Requiem vi racconta intanto le nostre sensazioni sul gioco in attesa della recensione. Scoprite inoltre le potenzialità dell'alchimia in A Plague Tale Requiem attraverso l'apposito trailer.