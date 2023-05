Quanto dura il PlayStation Showcase 2023 del 24 maggio?

Sony ha lanciato il conto alla rovescia per il PlayStation Showcase 2023, il prossimo appuntamento targato PlayStation è in programma per il 24 maggio alle 22:00 ora italiana, ma quanto dura lo show?

A rivelarlo è proprio Sony: "lo show durerà poco più di un’ora e si concentrerà su giochi PS5 e PS VR2 in sviluppo presso i migliori studi di tutto il mondo. Avremo modo di dare uno sguardo ad alcune nuove creazioni di PlayStation Studios, oltre che ad avvincenti giochi dei nostri partner terze parti e creatori indie."

Dunque spazio a giochi PlayStation Studios, studi di terze parti e sviluppatori indipendenti. Non ci sono dettagli sui titoli ma noi abbiamo stilato una top 5 dei giochi che vorremmo assolutamente vedere al PlayStation Showcase 2023 tra cui Marvel's Spider-Man 2, Ghost of Tsushima 2 e il tanto rumoreggiato remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Una scaletta del PlayStation Showcase è trapelata in rete ma sembra falsa e include giochi come Killzone, Pragmata, Silent Hill 2 Remake, Snake Eater Subsequent, Half-Life Alyx per PlayStation VR2, Stellar Blade, Goodbye Volcano High, Lost Soul Aside Final Fantasy VII Rebirth e l'appena annunciato Mortal Kombat 1.

Ne sapremo di più il 24 maggio alle 22:00 ora italiana quando Sony trasmetterà il prossimo attesissimo PlayStation Showcase.