Quanto dura Red Dead Redemption 1? E il DLC Undead Nightmare?

Adesso che Red Dead Redemption è arrivato su PlayStation 4 e Nintendo Switch vi è venuta voglia di acquistarlo, ma prima di compiere il grande passo volete sapere quanto tempo dovrete dedicargli? Siete giunti nel posto giusto! Scopriamo assieme quanto dura la doppia epopea western di John Marston.

Quanto dura Red Dead Redemption?

Come ogni gioco open world che si rispetti, anche Red Dead Redemption è parecchio vasto, e dunque potenzialmente in grado di tenere incollati allo schermo per molte ore. Ben consci che la longevità è un parametro estremamente soggettivo (ci sono giocatori che corrono dritti al punto e altri che si perdono nel mondo di gioco), per rispondere alla domanda ci siamo affidati ad How Long To Beat, portale che raccoglie le esperienze di migliaia di giocatori per offrire dei dati medi e il più possibili affidabili.

Alla luce di ciò, possiamo affermare che la campagna principale di Red Dead Redemption dura circa 18 ore, nel corso delle quali è possibile assistere ai vani tentativi di John Marston di vivere una vita tranquilla, ostacolati tanto dai criminali, quanto da un governo intenzionato ad appropriarsi di quelle che una volta erano le terre selvagge dell'ovest. La longevità può salire fino a 26,5 ore per coloro che scelgono di dedicarsi anche alle missioni secondarie, e fino a 46,5 ore per i completisti intenzionati a scoprire e raccogliere tutto, ma proprio tutto quello che la frontiera tra gli USA e il Messico ha da offrire.

Un momento, c'è anche Undead Nightmare!

Le nuove versioni di Red Dead Redemption per PlayStation 4 e Nintendo Switch includono al loro interno anche l'espansione a tema zombie Undead Nightmare, senza alcun costo aggiuntivo. In questa avventura extra, Marston è chiamato a trovare una cura contro una strana piaga che ha trasformato tutti gli abitanti della frontiera in zombie assetati di sangue e carne.

Chiaramente meno estesa di quella principale, la campagna di Undead Nightmare è comunque in grado di intrattenere per un bel po', più precisamente per circa 7 ore, che possono diventare 8,5 ore completando gli incarichi secondari e 13,5 ore per i completisti.