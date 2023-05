Quanto dura Redfall? Tra campagna principale e missioni extra

Nonostante i molti problemi presentati al day one da Redfall, la nuova avventura firmata dagli autori di Deathloop, Prey e Dishonored è ora disponibile su PC e Xbox Series X|S.

Tra vampiri e atmosfere gotiche, il titolo può essere affrontato sia in solitaria sia in compagnia, grazie a una modalità multiplayer di stampo cooperativo. Ma quanto tempo richiederà ai giocatori liberare il mondo di Redfall dalla minaccia delle creature della notte?

Come evidenziato dalla recensione di Redfall disponibile sulle pagine di Everyeye, l'esperienza può richiedere circa una ventina di ore per raggiungere i titoli di coda. In questo arco di tempo, si potrà portare a termine la campagna principale, oltre a un buon numero di missioni secondarie e sfide opzionali. Un dato confermato anche dalle esperienze registrate dalla community sul noto portale How long to beat. Al momento, quest'ultimo quantifica infatti in 21 ore il tempo necessario a portare a termine il gioco con alcuni extra.



Per coloro che non amano le missioni secondarie e sono interessati esclusivamente alla storia principale di Redfall, le tempistiche si riducono invece a circa 14 ore di gioco. Per il momento, non vi sono ancora dati precisi relativi all'impegno necessario per completare il titolo Arkane al 100%.